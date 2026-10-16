Сергей Цивилев ознакомился с цифровыми решениями Подмосковья на РЭН-2026

Министр энергетики России Сергей Цивилев посетил стенд Московской области на Российской энергетической неделе - 2026. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов представил ему, как за последний год развивались цифровые решения региона в сфере энергетики.

Осенью 2025 года на форуме «Решения для нового технологического уклада» в Московской области Сергею Цивилеву показывали основные разработки и планы региона по цифровизации отрасли. На РЭН-2026 уже продемонстрировали работу ГИС МО «Инженерные сети» и ГИС МО «ЖКХ-контур Подмосковья» на практике.

Прямо на стенде в цифровом двойнике открыли данные по Видному, Ленинскому городскому округу и показали работу датчиков на котельных, центральных тепловых пунктах и концевых многоквартирных домах. Такая модель позволяет видеть всю цепочку теплоснабжения.

Отдельно представили реализацию федерального пилотного проекта «Цифровая котельная». В 2026 году оценка готовности к отопительному периоду во всех муниципалитетах Московской области проводится в ГИС МО «ЖКХ-контур Подмосковья». Акты и паспорта готовности для ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также муниципалитетов оформляются в электронном виде.

В рамках встречи также обсудили консолидацию электросетевого хозяйства. За последние годы количество территориальных сетевых организаций в Московской области существенно сократилось. При этом регион предлагает дополнительно учитывать особенности крупных энергосистем при определении критериев для ТСО.

«Для Московской области абсолютные показатели не всегда позволяют объективно оценить масштаб сетевой организации. Мы предложили учитывать долю принадлежащих компании сетей и трансформаторной мощности в общей энергосистеме конкретного региона. Такой подход позволит точнее оценивать устойчивость и реальный вес ТСО с учетом масштаба территории. Рад, что наша инициатива нашла понимание у министра энергетики России Сергея Цивилева», – добавил Сергей Воропанов.