Серпуховский лифтостроительный завод локализует китайские технологии лифтостроения

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) выходит на новый этап развития: предприятие заключило соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем лифтового оборудования HOSTING. Инициатива нацелена на локализацию передовых инженерных решений и запуск совместной линейки продукции в России. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сотрудничество открывает перед СЛЗ значительные перспективы. Российская сторона получит доступ к современным конструкторским разработкам и передовым системам управления лифтами. Эти технологии предстоит адаптировать под местные условия эксплуатации с учетом климатических особенностей, строительных норм и запросов российского рынка. Все необходимые испытания запланированы на собственном полигоне завода: это позволит тщательно проверить надежность и безопасность новых моделей перед запуском в серийное производство.

Ассортимент будущей продукции обещает быть широким и разноплановым. На базе китайских технологий подмосковный завод планирует выпускать пассажирские лифты для жилых и административных зданий, высокоскоростные модели для высотных комплексов, панорамные лифты с остеклением для торговых и бизнес‐центров, специализированные больничные подъемники с повышенными требованиями к надежности и плавности хода, строительные лифты для шахт, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в сложных условиях, грузовые кабины для промышленных объектов, автомобильные лифты для многоуровневых парковок, эскалаторы и траволаторы для общественных пространств и транспортных узлов.

Стратегия развития СЛЗ делает особый акцент на долговечности оборудования. Завод ставит амбициозную цель — увеличить жизненный цикл лифтов до 25 лет. Китайский партнер окажет всестороннюю поддержку в организации сервисного обслуживания, что поможет обеспечить качественную эксплуатацию оборудования на протяжении всего срока службы.

