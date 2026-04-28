Весна 2026 года в очередной раз напомнила жителям средней полосы о своем коварстве. Синоптики предупреждают: после почти летнего тепла в конце марта регион ждут снегопады, резкие перепады температур и возврат к «зимнему режиму». Врач-терапевт подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова в беседе с REGIONS объяснила, как такие погодные качели влияют на организм и что делать, чтобы пережить их без срывов и болезней.

По ее словам, человеческое тело к концу марта уже успело перестроиться на весенний ритм: сосуды расширились, гормональный фон изменился, выработка мелатонина снизилась. Резкое похолодание заставляет организм срочно переключаться обратно, что становится колоссальной нагрузкой. Главный удар, как отметила специалист, приходится на сердечно-сосудистую систему, нервную систему и иммунитет. Именно в такие периоды люди жалуются на скачки давления, аритмию, бессонницу, апатию и становятся особенно уязвимы перед вирусами. Усугубляет ситуацию и психологический фактор: крушение планов на дачу и прогулки вызывает разочарование и дополнительный стресс.

Чтобы минимизировать последствия капризов природы, Махмудова посоветовала соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, необходимо следить за прогнозом погоды и заранее корректировать планы. В дни похолоданий критически важно высыпаться, так как недостаток сна делает сосуды еще более хрупкими. В холодную сырую погоду организму требуется больше энергии, поэтому врач рекомендует отказаться от жестких диет, налегая на теплые супы, крупы и белок, а также пить достаточно теплой воды. Одеваться в апреле она посоветовала многослойно, не попадаясь в ловушку обманчивого утреннего тепла, и всегда иметь при себе зонт.

Несмотря на естественное желание провести пасмурный день на диване, Махмудова призвала заставлять себя двигаться. Легкая зарядка или прогулка даже в снегопад поддержат сосуды в тонусе и улучшат настроение. Если же резкое похолодание уже наступило и дискомфорт ощущается остро, при головной боли или давлении не стоит терпеть, а принять назначенные врачом препараты или выпить успокаивающий травяной чай. При слабости специалист рекомендовала дать себе отдых и не планировать важных дел, а с сезонной хандрой бороться с помощью яркого света, музыки и теплого пледа.

Отдельно врач остановилась на профилактике простуд. Она подчеркнула, что весенние заболевания часто протекают тяжелее зимних. Для укрепления иммунитета Махмудова посоветовала не забывать про витамин D, промывать нос солевыми растворами после прогулок и регулярно проветривать помещения. Если же избежать болезни не удалось, она призвала не геройствовать, а оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью.