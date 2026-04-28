В Серпухове капитально отремонтируют корпус «Лицея Протвино»
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Серпухове продолжается капитальный ремонт второго корпуса «Лицея Протвино», работы завершат к началу учебного года — внутри идет творческая работа команды мастерской Алексея Шилова. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В ведомстве уточнили, что в центре большой стены изображен герб института, внутренняя часть посвящена истории лицея. Так, там изображены директора М. В. Несмелов и Г. П. Пекарчук. На первом плане расположены деревья, создающие линию сада. На стенах лестничных пролетов и в нишах размещены изображения, посвященные физикам: А. В. Теплякову, А. А. Логунову, В. Е. Балакину, Л. Д. Соловьеву.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.