Сервис «Катки Подмосковья» заработал в приложении «Добродел». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно открыть верхнее меню баннеров на главной странице приложения. После этого можно выбрать подходящий каток с помощью фильтров, через поисковую строку или на карте.

В сервисе доступна информация обо всех 694 катках региона: их адреса, часы работы, размеры поля. Также с помощью сервиса можно проложить маршрут до выбранной точки и забронировать сеанс.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить областные катки в парках региона.