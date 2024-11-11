Сезон мойки контейнерных площадок завершили в Московской области

В Подмосковье завершился сезон мойки контейнерных площадок для сбора отходов, которую проводили до конца октября в целях поддержания чистоты и санитарных норм, а также предотвращения размножения насекомых и грызунов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Данные работы проводят специалисты управляющих организаций. Они следят за прилегающей территорией и состоянием площадки, проводят уборку и ремонт площадок, при необходимости — дератизацию и дезинсекцию. Наибольший объем работ за сезон провели в Балашихе, Власихе, Королеве, Пушкинском округе, Химках и Реутове. В общей сложности на территории региона расположено более 80 тысяч контейнерных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.