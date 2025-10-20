Сезон состязаний по пулевой стрельбе стартовал в Подольске в ФСК «Заречье». Его открыли первым этапом Зимнего кубка «Атаман» в дисциплине «Юный снайпер».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подвел итоги летнего спортивного сезона.

В состязаниях по силуэтной стрельбе в Подольске приняли участие 80 человек в четырех возрастных категориях. Участники представляли Подольск, Ступино и Москву.

Спортсмены стреляли из новых винтовок профессионального уровня. С нового учебного года комплекс «Заречье» получил статус центра детской стрельбы, и ему передали четыре винтовки профессионального уровня «Атаман».

По итогам соревнований девять представителей Подольска вошли в число призеров и победителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с начала года в регионе открыли еще 3,8 тыс. кружков и секций.