Губернатор Подмосковья: в этом году мы открыли еще 3,8 тыс. кружков и секций

В 2025 году в Подмосковье дополнительно открыли еще 3,8 тыс. кружков и секций. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас в регионе насчитывается свыше 41,7 тыс. кружков и секций, в которых занимаются более 1,3 млн человек.

«Дополнительное образование дает детям возможность заниматься тем, что по душе, узнавать новое, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией. Поэтому мы уделяем этой сфере пристальное внимание», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что дополнительное образование должно быть доступным и содержательным, в этой сфере должны работать лучшие педагоги.

«В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тыс. кружков и секций. Все программы оцифрованы, чтобы было удобнее записаться. Дети могут выбрать подходящий для себя вариант и, не выходя из дома, подать заявку, а затем просто прийти на занятия», — сказал Воробьев.

Он отметил, что программы допобразования реализуют более 1,5 тыс. организаций. Также кружки и секции есть в школах.

В этом году самыми популярными стали кружки социально-гуманитарной направленности. В них занимаются свыше 480 тыс. человек. Также в топе — кружки художественной направленности (339 тыс. детей) и физкультурно-спортивные секции (223 тыс. ребят).

Выросла популярность кружков военно-патриотической направленности. Если в прошлом году их было 1,3 тыс., то в этом — уже свыше 2,2 тыс. Кроме того, активно развиваются кружки естественно-научного и технического направления. С 2023 года их стало в два раза больше.

Выбрать кружок и зарегистрироваться в нем можно на платформе «Навигатор дополнительного образования Московской области». Также запись доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области выросло число заявлений на поступление в колледжи.