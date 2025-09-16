Шахматистки из Подмосковья завоевали награды международных Игр Александра Невского

Представительницы Подмосковья завоевали медали в личном турнире по блицу среди девочек в рамках Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ульяна Бубнова из городского округа Домодедово заняла первое место, Александра Морозова из муниципального округа Егорьевск – второе. На третьем месте оказалась спортсменка из Самарской области Мария Калугина.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге по дисциплинам баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, самбо, скейтбординг, шахматы и ВФСК ГТО, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России». В играх приняли участие более 2,5 тыс. спортсменов из 74 регионов России, а также гостей из других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.