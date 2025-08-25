Схему движения маршрута № 20 изменят в Химках

В Химках изменится схема движения автобусного маршрута № 20, который следует от ТЦ Лига до остановки Шереметьево-ВС. Об этом рассказали в администрации округа.

В Подмосковье уже на 90% выполнили план дорожного ремонта на этот год, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, автобусы будут курсировать по обновленному расписанию. После МЕГИ они будут проезжать под мостом Ленинградского шоссе сразу на Вашутинское. По пути в Шереметьево будут исключены остановки «ул. 9 Мая, 18», «Леруа Мерлен», «23-й километр». Остановку «Монумент» сохранят, но перенесут на улицу 9 Мая.

Изменения связаны с тем, что у монумента «Ежи» была открыта развязка. В сентябре планируется улучшить расписание и ввести дополнительные рейсы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об итогах ремонта дорог, следующих к учреждениям образования.