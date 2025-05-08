Схемы движения общественного транспорта изменятся в Химках в День Победы

В администрации Химок предупредили жителей и гостей региона об изменениях в схемах движения автобусов и троллейбусов в день празднования 9 Мая.

Так, на период с 9:00 до 15:00 перекроют движение транспорта на проспекте Мира у домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова, а также на улице Победы от пересечения с Березовой аллеей и Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом.

На время ограничений скорректируют схемы движения маршрутов № 1, № 4, № 10, № 14, № 20 м, № 203, № 342, № 971к.

Маршруты № 4, № 10 и № 342 будут следовать по улице Березовая Аллея в прямом и обратном направлениях. Маршруты № 14 и № 20 м будут курсировать по улице Гоголя в прямом направлении и по Ленинскому проспекту, улице Чкалова, улице Бурденко и улице Березовая Аллея в обратном направлении.

Автобусы № 971к будут сворачивать на проспект Мира у стадиона «Родина» в прямом направлении. Троллейбусы № 1 и № 203 проследуют до остановочного пункта «Улица Первомайская».

Ранее в областном Минтрансе рассказали, что общественный транспорт Подмосковья был украшен ко Дню Победы.