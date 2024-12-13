Шестьдесят шесть тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье с начала года

В регионе с января этого года были зарегистрированы более 66 тысяч новорожденных детей, передает Министерство социального развития Московской области.

При появлении на свет ребенка семьи в регионе могут получить в подарок набор со всеми необходимыми для малыша вещами. Вместо набора доступна выплата, размер которой составляет 20 тысяч рублей.

В этом году на меры поддержки подмосковных семей, в которых родились дети, было направлено свыше семи миллиардов рублей. Недавно была введена новая мера поддержки — выплата на третьего ребенка. Получить ее могут со следующего года родители в возрасте до 35 лет. Размер выплаты — 300 тысяч рублей.