Шестнадцать лесных пожаров произошло в Московской области за день
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Шестнадцать лесных пожаров потушили накануне в Подмосковье, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорания случились в Павловском Посаде, Балашихе, Богородском округе, Раменском, Люберцах, Егорьевске, Дмитрове, Орехово-Зуево и Ступино.
К тушению привлекали почти сто восемьдесят человек и свыше девяносто единиц техники. Все возгорания были потушены в день выявления.
В ведомстве добавили, что сегодня на всей территории региона сохранится пятый класс пожарной опасности, уже завтра он опустится до первого.