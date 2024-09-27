Шестнадцать лесных пожаров произошло в Московской области за день

Возгорания случились в Павловском Посаде, Балашихе, Богородском округе, Раменском, Люберцах, Егорьевске, Дмитрове, Орехово-Зуево и Ступино.

К тушению привлекали почти сто восемьдесят человек и свыше девяносто единиц техники. Все возгорания были потушены в день выявления.

В ведомстве добавили, что сегодня на всей территории региона сохранится пятый класс пожарной опасности, уже завтра он опустится до первого.