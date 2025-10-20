Школа для отцов откроется в роддоме Подольска в ноябре в рамках проекта «Я — папа». Цель проекта — помочь будущим отцам получить знания и навыки по уходу за новорожденным ребенком.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил, что перинатальные центры региона уникальны.

В Подольске с начала октября отцами стали 140 жителей. При этом мужчины стали чаще присутствовать на родах.

«Этот опыт эмоционально укрепляет семью. Кто еще, как не отец ребенка, может поддержать женщину в этот момент и вместе с ней увидеть чудо рождения новой жизни. Но мужчины должны подготовиться к этому. Не все отцы выдерживают. В моей практике случалось, что и сознание теряли», - рассказал акушер-гинеколог учреждения Александр Маринич.

