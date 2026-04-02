Школа вожатых студенческих отрядов стартовала в Подмосковье. В программе участвуют более 200 студентов колледжей, техникумов и вузов региона, сообщает Министерство образования Московской области.

Участников ждут 10 образовательных модулей, которые включают в себя изучение психолого-педагогических основ деятельности вожатого, особенностей работы с детьми, организации воспитательных программ и досуговой деятельности.

По итогам обучения участники пройдут итоговую аттестацию и получат свидетельство государственного образца. С ним они смогут работать в детских оздоровительных лагерях.

Летом в организации детского отдыха в регионе и по России будут задействованы свыше 3 тыс. вожатых из студенческих педагогических отрядов Подмосковья.

