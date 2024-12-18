Школьники из Подмосковья вошли в число победителей на Международной астрономической олимпиаде

Трое учащихся школ Подмосковья вошли в число лидеров на Международной астрономической олимпиаде, передает Министерство образования Московской области.

Состязание проходило в Бангладеш. Представители Подмосковья боролись за победу дистанционно: ребята выполнили все задания на базе Физтех-лицея имени Капицы.

По итогам олимпиады ученик девятого класса Физтех-лицея Егор Ткачев был признан абсолютным победителем и завоевал золото. Десятиклассник Физико-математического лицея №5 Долгопрудного Яков Бахтияров также получил золото. Одиннадцатиклассник того же учреждения Александр Андреев стал обладателем серебряной медали.