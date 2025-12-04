Школьники Подмосковья приняли участие в открытом диалоге «Сталь и воля: диалог с наставниками поколения»

Школьники Москвы и Подмосковья приняли участие в открытом диалоге «Сталь и воля: диалог с наставниками поколения». Мероприятие прошло в студии общества «Знание» в преддверии Дня Героев Отечества, сообщает Министерство образования Московской области.

Подмосковье представляли ученики Немчиновского лицея и образовательного центра «Флагман» Одинцово, а также юные герои Александр Хелай, Джавидан Алиев и Найга Мамедов, которые помогли жильцам горящего дома.

Ребята пообщались с Героем РФ, начальником главного штаба движения «Юнармия», участником проекта «Время Героев» Владиславом Головиным. Он рассказал о своем жизненном пути и о том, как перенесенные испытания учат ответственно принимать решения. Также он отметил, что современные школьники очень быстро осваивают сложные технологии, умеют работать с техникой, но при этом сохраняют преемственность ценностей.

