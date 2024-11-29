Шлюз для приоритета общественного транспорта появился на Смирновской улице в Люберцах, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Масштабная реорганизация дорожного движения на участке стартовала в прошлом году. Работы направлены на ликвидацию дорожных заторов и оптимизацию движения.

На участке провели переразметку и реорганизовали движение общественного транспорта. Был организован шлюз со светофором Т-5. Это дает приоритет движению 26 автобусных маршрутов.

Шлюз для общественного транспорта — это элемент проектирования, который позволяет автобусам перестроиться в правый или центральный ряд для правого поворота или движения прямо.