Шлюз для приоритета общественного транспорта появился на Смирновской улице в Люберцах
Фото: [Минтранс МО]
Шлюз для приоритета общественного транспорта появился на Смирновской улице в Люберцах, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Масштабная реорганизация дорожного движения на участке стартовала в прошлом году. Работы направлены на ликвидацию дорожных заторов и оптимизацию движения.
На участке провели переразметку и реорганизовали движение общественного транспорта. Был организован шлюз со светофором Т-5. Это дает приоритет движению 26 автобусных маршрутов.
Шлюз для общественного транспорта — это элемент проектирования, который позволяет автобусам перестроиться в правый или центральный ряд для правого поворота или движения прямо.