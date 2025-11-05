Шпажисты Московской области заняли весь пьедестал почета на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья заняли весь пьедестал почета на Всероссийских юниорских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они представляли Училище олимпийского резерва №2 (Звенигород). В решающих поединках шпажисты региона завоевали три медали, победу одержал Илья Лобыкин – в финальном состязании за золотую медаль он сошелся с другим представителем области Таймуразом Таутиевым. На третьем месте оказался подмосковный шпажист Богдан Новак, он разделил третье место со спортсменом из Москвы.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.