Штрафы на 1,6 млн рублей выписали за сброс мусора у контейнерных площадок в Подмосковье

В Подмосковье за сброс отходов возле КП выписали штрафы на 1,6 млн рублей
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за сброс мусора возле контейнерных площадок выписали штрафы на 1,6 млн рублей, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
С начала марта в одном только Домодедово зафиксировали 129 случаев сброса отходов. В том числе девять эпизодов пришлись на строительные и крупногабаритные отходы.
Также нарушения были выявлены на улице Маркова в Чехове, на 1-й Рыбной в Сергиевом Посаде, в Кривцово Солнечногорска, на Московской улице в Можайске.
Выявлять нарушения помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
