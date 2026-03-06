Штрафы на 1,6 млн рублей выписали за сброс мусора у контейнерных площадок в Подмосковье

В Подмосковье за сброс мусора возле контейнерных площадок выписали штрафы на 1,6 млн рублей, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала марта в одном только Домодедово зафиксировали 129 случаев сброса отходов. В том числе девять эпизодов пришлись на строительные и крупногабаритные отходы.

Также нарушения были выявлены на улице Маркова в Чехове, на 1-й Рыбной в Сергиевом Посаде, в Кривцово Солнечногорска, на Московской улице в Можайске.

Выявлять нарушения помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.