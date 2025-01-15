Штрафы на 4,7 млн руб. выписали за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю выявили 75 случаев незаконной перевозки стройотходов
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Штрафы на 4,7 млн руб. выписали за нелегальную транспортировку строительных отходов в Подмосковье за неделю, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В общей сложности за первую неделю наступившего года в регионе зафиксировали 75 случаев незаконной перевозки строительного мусора. Это вдвое меньше, чем неделей ранее.
Наибольшее число нарушителей выявили в Одинцово, Наро-Фоминске и Раменском.
Нарушителей в области выявляют с помощью камер видеонаблюдения. Система работает в круглосуточном режиме.