Штрафы на 4,7 млн руб. выписали за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю

Штрафы на 4,7 млн руб. выписали за нелегальную транспортировку строительных отходов в Подмосковье за неделю, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности за первую неделю наступившего года в регионе зафиксировали 75 случаев незаконной перевозки строительного мусора. Это вдвое меньше, чем неделей ранее.

Наибольшее число нарушителей выявили в Одинцово, Наро-Фоминске и Раменском.

Нарушителей в области выявляют с помощью камер видеонаблюдения. Система работает в круглосуточном режиме.