Губернатор Подмосковья посетил благоустроенный парк «Сераксеево» в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с президентом Международной ассоциации бокса (IBA), председателем Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умаром Кремлевым приехал в благоустроенный парк «Сераксеево» и пообщался с местными жителями. Во встрече также приняли участие депутат Государственной думы Александр Коган и депутат муниципального Совета, руководитель Московского областного отделения «Здоровое Отечество» Алексей Батогов.

«Благоустройство парка „Сераксеево“ — это еще один пример полезной социальной инициативы. Территорию у реки Речмы, которая раньше была неухоженной, превратили в современное общественное пространство. Здесь появилась набережная с зонами отдыха у воды, детские и спортивные площадки, фонтаны и арт-объекты. На территории также работают храм с воскресной школой. Я хочу поблагодарить Умара Назаровича Кремлева и всю его команду за разные добрые дела», — сказал губернатор.

Территорию обустроили по инициативе Умара Кремлева в рамках проекта «Большой Серпухов», теперь там регулярно проводят спортивные, семейные, образовательные, культурные мероприятия.

«Сераксеево» продолжим улучшать и расширять. Еще несколько лет назад здесь почти ничего не было, а сегодня сюда каждый день приезжают люди. Мы построили храм, воскресную школу, трапезную, сделали источник и купели, детские и спортивные площадки, открыли «Русский ниндзя» и падел. Сейчас строим хоккейную коробку, скейт-парк и волейбольную площадку. Дальше построим поликлинику на 240 посещений в день, гостиницы, сделаем пляж и продолжим благоустраивать территорию. Все, что мы здесь делаем, — в первую очередь для людей», — сказал Кремлев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

В 2025 году там появились храм и Воскресная школа, где проводят образовательные, спортивные, творческие и духовные занятия, включая шахматы, рисование, английский язык, «Домисолька», столярное дело, танцы, нейрофитнес, гимнастика, хор, рукоделие, занятия «Мудрое слово».

«Храм в деревне возведен неслучайно — его построили специально для усердно почитаемой иконы Божией Матери „Умягчение злых сердец“, которая мироточит уже более 20 лет. Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы прикоснуться к этой святыне. Вокруг храма сформирована единая благоустроенная территория», — сказал Батогов.

В этом году рабочие проложили 3,7 км тротуара вдоль дороги Серпухов — Новинки — Погари, которая связала девять близлежащих населенных пунктов. Коган отметил, что парк стал настоящим центром притяжения, объединившим сразу несколько соседних деревень. По его словам, по просьбам жителей и по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вдоль магистрали уже построили почти 4 км удобного тротуара. В перспективе эту прогулочную пешеходную линию расширят до 11 км.

С 2019 года в городском округе реализован еще ряд проектов по благоустройству общественных пространств, в том числе Привокзальная площадь в Серпухове, обновленная Площадь Ленина, парк «Принарский» и другие. В этом году в округе благоустроят еще три общественных пространства. В Серпухове преобразят сквер на улице Крюкова. Кроме того, обновят сквер «Мирабель» в Протвине и обустроят пешеходную зону с двумя скверами в поселке Большевик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.