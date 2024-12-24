Штрафы на четверть миллиарда выписали за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье с января

Штрафы более чем на 250 миллионов рублей выписали в Подмосковье с начала года за несанкционированную транспортировку строительного мусора, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения. Такие устройства работают в круглосуточном режиме. С начала года они выявили более пяти тысяч нелегальных перевозчиков.

Больше всего штрафов выписали водителям в Ленинском округе, Дмитрове, Балашихе, Одинцово и Наро-Фоминске.