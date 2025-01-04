Ситуация в лесах Подмосковья находится на контроле в праздники
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Ситуация в лесах Подмосковья находится на контроле в праздники, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Специалисты лесной охраны регулярно проводят патрулирования.
За самовольную рубку деревьев грозит ответственность. Это может быть штраф в размере до четырех тысяч рублей или уголовное дело. За самозахват лесных участков грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
За нарушение правил санитарной безопасности в лесах также грозят штрафы в размере от пяти тысяч рублей до 40 тысяч рублей.