Ситуация в лесах Подмосковья находится на контроле в праздники

За самовольную рубку деревьев грозит ответственность. Это может быть штраф в размере до четырех тысяч рублей или уголовное дело. За самозахват лесных участков грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах также грозят штрафы в размере от пяти тысяч рублей до 40 тысяч рублей.