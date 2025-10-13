Слет первичных отделений Движения Первых стартовал в Подольске
В Подольске дали старт слету первичных отделений Движения Первых
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Слет первичных отделений Движения Первых стартовал в Подольске на базе лагеря «Родина». Его участниками стали свыше 100 человек из школ муниципалитета.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого провел встречу с активистами регионального отделения движения.
Участников слета в Подольске поприветствовали председатель комитета по делам молодежи Ольга Соколова и депутат местного Совета депутатов Татьяна Ропот.
Слет продлится три дня. Участников ждут мастер-классы и тренинги по развитию надпрофессиональных навыков, а также творческие и культурные мероприятия. В завершение определят лучшее первичное отделение движения и лучшего лидера первичного отделения.
