Слет первичных отделений Движения Первых стартовал в Подольске на базе лагеря «Родина». Его участниками стали свыше 100 человек из школ муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого провел встречу с активистами регионального отделения движения.

Участников слета в Подольске поприветствовали председатель комитета по делам молодежи Ольга Соколова и депутат местного Совета депутатов Татьяна Ропот.

Слет продлится три дня. Участников ждут мастер-классы и тренинги по развитию надпрофессиональных навыков, а также творческие и культурные мероприятия. В завершение определят лучшее первичное отделение движения и лучшего лидера первичного отделения.

