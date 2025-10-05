Губернатор Воробьев наградил почетных граждан Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области и принял участие в торжественной церемонии награждения граждан, внесших значительный вклад в развитие области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В честь праздника были отмечены заслуги бойцов, врачей, учителей, спортсменов и волонтеров, деятельность которых способствует улучшению жизни в регионе.

Звание «Почетный гражданин Московской области» было присвоено Галине Епифановой, директору семейного центра им. А.И. Мещерякова. Этот центр, открытый год назад при поддержке Президента и Патриарха, является первым в стране учреждением, специализирующимся на реабилитации и обучении молодых людей с нарушениями зрения и слуха. По данным пресс-службы, помощь в центре получили уже 200 участников СВО из 21 региона.

Вадиму Конончуку, главному научному сотруднику лаборатории Центра по земледелию «Федерального исследовательского центра «Немчиновка» в Одинцовском округе, присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», а директору Государственного училища олимпийского резерва города Бронницы Сергею Верлину — «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Ордена Мужества удостоен насельник Ставропигиального мужского монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Гурий, который на протяжении более 20 лет является духовным наставником военнослужащих, в том числе бойцов, участвующих в СВО. Сообщается, что иеромонах также принимает участие в боевых действиях.

Заместитель директора Благотворительного фонда «Троя», ветеран СВО из Рузского округа Владимир Новиков был награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского. За три года фондом на передовую было направлено более 160 тонн гуманитарных грузов.

Художественному руководителю Истринского драматического театра Алексею Губину и артистке-вокалистке государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии Вере Каяцкой были вручены Почетная грамота и Благодарность Президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил педагогов региона с Днем учителя.