Смотр-конкурс «Лесник года» пройдет в Московской области
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Традиционный конкурс «Лесник года» состоится в Подмосковье на этой неделе. Мероприятие проведут в Виноградовском лесничестве в поселке имени Цурюпы в Воскресенске, рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
Конкурс проходит в регионе каждый год. За победу в нем борются лесничие из всех филиалов ГАУ МО «Мособллес».
Участникам предстоит выполнить различные задания на знание теории, а также продемонстрировать свои навыки и умения на практике. В числе практических заданий — создание деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведение костра, ликвидация условных возгораний, высадка саженцев и многое другое.
