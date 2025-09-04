Смотр-конкурс «Лесник года» пройдет в Московской области

Традиционный конкурс «Лесник года» состоится в Подмосковье на этой неделе. Мероприятие проведут в Виноградовском лесничестве в поселке имени Цурюпы в Воскресенске, рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Конкурс проходит в регионе каждый год. За победу в нем борются лесничие из всех филиалов ГАУ МО «Мособллес».

Участникам предстоит выполнить различные задания на знание теории, а также продемонстрировать свои навыки и умения на практике. В числе практических заданий — создание деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведение костра, ликвидация условных возгораний, высадка саженцев и многое другое.

