Chery уходит в прошлое: как новый бренд Tenet захватил Россию за три месяца

Автомобильный рынок России переживает масштабную трансформацию: продажи Chery сократились почти в восемь раз, уступив место новому игроку. Покупатели массово пересаживаются на модели отечественного бренда Tenet, который фактически стал преемником китайской марки, пишет 11 км.

Резкое падение спроса на Chery и причины стагнации

Первый квартал 2026 года ознаменовался историческим минимумом для компании Chery на российском рынке. Согласно данным статистики, дилерам удалось реализовать всего 3265 автомобилей, что на 87% меньше показателей предыдущего года. Эксперты связывают это с фактическим прекращением импорта: за первые месяцы года в страну ввезли всего несколько десятков машин, в основном частными лицами. Кроссоверы, ранее бывшие бестселлерами, практически исчезли со складов. Например, популярная модель Tiggo 7L официально покинула рынок, оставив дилерские центры с минимальными запасами более дорогих моделей вроде Tiggo 9 и седанов Arrizo 8.

Триумфальный взлет бренда Tenet

На фоне ухода Chery в тень, на авансцену вышел российский бренд Tenet, чьи производственные мощности сосредоточены на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. За первые три месяца 2026 года было продано 27 863 новых автомобиля этой марки. Флагманский кроссовер Tenet T7 не только заменил Chery Tiggo 7L, но и возглавил рейтинг самых востребованных SUV в стране, опередив многолетнего лидера Haval Jolion. Суммарный объем продаж дуэта Chery и Tenet вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует не об уходе покупателей, а о глобальной смене вывесок при сохранении интереса к проверенным технологиям.

Локализация как стратегия выживания

Смена лидеров объясняется успешной реализацией стратегии переноса производства в Россию. Автомобили Tenet выпускаются по технологии полного цикла, что позволило бренду занять третье место в общем зачете лидеров рынка всего за полгода работы. Пока импортные поставки Chery практически парализованы из-за изменений в таможенной политике и утилизационных сборов, локализованный Tenet предлагает стабильные поставки и конкурентные цены. В 2026 году к выпуску автокомпонентов и новых моделей подключаются площадки в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, что закрепит доминирование новых отечественных брендов на базе восточных разработок.