Импортозамещение в фарме: врач развенчал миф о плохих российских препаратах

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в эфире радио Sputnik фактически снял главный страх пациентов перед импортозамещением в фармацевтике. Поводом стал новый перечень стратегически значимых лекарств, который утвердил Минздрав России: 206 препаратов, производство которых теперь обязаны локализовать в России.

По словам Кузьменко, разница между импортным и российским лекарством с одним и тем же действующим веществом если и существует, то не принципиальная — максимум 5–10%. И то не всегда. Если само вещество качественное и подходит пациенту, эффект будет практически одинаковым. Производитель, утверждает терапевт, по большому счету роли не играет.

Это важное заявление на фоне устойчивого мифа, будто «наше» всегда хуже. Конечно, исключения бывают: технология очистки, вспомогательные компоненты, форма выпуска — здесь возможны нюансы. Но база, основа лечения — активное действующее вещество — в сертифицированных российских дженериках работает так же, как и в дорогом оригинале.

По его мнению, не стоит автоматически отвергать отечественный аналог, если врач или аптекарь предлагает замену. Экономия может быть огромной, а лечебный эффект — идентичным. Конечно, в идеале государству и бизнесу надо стремиться не просто копировать, а догонять по чистоте технологий. Таким образом, пугаться русского лекарства только потому, что оно русское, больше нет оснований.

