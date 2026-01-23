Собственные доходы консолидированного бюджета Подмосковья достигли 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года

Порядка 1,5 трлн рублей налоговых и неналоговых доходов поступило в консолидированный бюджет Подмосковья по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель почти на 11% превысил результат за 2024 год.

Рост налоговых поступлений был обеспечен по большей части за счет налога на доходы физлиц и налога на прибыль организаций. Так, НДФЛ достиг 623 млрд рублей, налог на прибыль — 379 млрд рублей. Налоги на совокупный доход составили 133 млрд рублей, налог на имущество — 148 млрд рублей.

Объем неналоговых доходов составил 112 млрд рублей.

Поступления собственных доходов в областной бюджет составили свыше 1,1 трлн рублей. В бюджеты округов поступило 365 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал факторы, которые помогают в развитии экономики региона.