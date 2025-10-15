Соревнования по настольному теннису и КВН пройдут в рамках Подольской школьной лиги
Подольская школьная лига расширит программу с ноября
Фото: [t.me/podolskadm]
Подольская школьная лига расширит программу с ноября. Так, в следующем месяце проведут соревнования по настольному теннису и КВН, рассказали в администрации округа.
Подольск одержал победу в первом сезоне Единой школьной лиги. Команду округа поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новый сезон Подольской лиги начался с матчей по футзалу. В конце октября проведут соревнования по волейболу, а также новые игры по футзалу.
С ноября начнутся соревнования по настольному теннису и КВН. Интеллектуальные игры пройдут в формате фестивалей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в регионе прошел летний спортивный сезон.