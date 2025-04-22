Соревнования по стрельбе из пневматики прошли в Подольске

В Подольске в рамках спартакиады трудовых коллективов прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Об итогах рассказали в администрации округа.

Состязания прошли в спортивном клубе «Цезарь» в Дубровицах. За победу в них боролись 10 команд от предприятий Подольска.

В результате победу одержала команда АО «НИИ НПО «ЛУЧ». Второе место заняла команда ООО «Пересвет», третье — команда АО «ПЗЭМИ».

На следующем этапе спартакиады пройдут соревнования по футболу. Их проведут в спорткомплексе «Труд».

Ранее в Подольске состоялся муниципальный этап шахматного турнира «Ход Победы».