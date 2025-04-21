В Подольске прошел муниципальный этап шахматного турнира «Ход Победы»

В Подольске провели муниципальный этап шахматных соревнований «Ход Победы». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом его проведения стал спорткомплекс «Труд».

За победу в соревнованиях боролись шахматисты в возрасте от 18 лет. В результате победу одержал Вячеслав Дурновцев. Второе место занял Константин Черняков, третье — Сергей Пяташов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев встретился с командой региона по следж-хоккею. Спортсмены стали победителями Кубка защитников Отечества.