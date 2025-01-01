Сотрудники Госавтоинспекции в Химках приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз», передает ГУ МВД России по Московской области.

Так, правоохранители в костюмах Деда Мороза и Снегурочки навестили воспитанников одного из дошкольных учреждений городского округа. Они поздравили ребят с Новым годом и вручили им подарки.

В рамках визита полицейские напомнили детям о важности соблюдения правил дорожного движения и подчеркнули, что дорогу следует переходить только по пешеходным переходам.

Также все желающие дети смогли посидеть в патрульном автомобиле и увидеть, как работают специальные световые и звуковые сигналы.