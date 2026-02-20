Сотрудники лесной охраны Подмосковья помогли жителям освободить автомобили, застрявшие в снегу

Лесничие Подмосковья активно устраняют последствия снегопада

Фото: [Медиасток.рф]

Работники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Подмосковья вышли на ликвидацию последствий мощного снегопада. О этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В связи с большим количеством снега и усилением ветра в лесах региона были выявлены случаи падения деревьев. Поэтому специалисты расчищают завалы и устраняют рухнувшие стволы и упавшие ветки деревьев.

Также лесничие помогли жителям в Ступино. Недалеко от Малюшиной дачи они помогли вытащить из снега два застрявших автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что после январского снегопада в области было убрано рекордное количество снега.

