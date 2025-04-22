Сотрудники полиграфических предприятий Подольска получили награды

В Подольске в рамках Дня российской полиграфии вручили награды сотрудникам полиграфических предприятий. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Так, специалистам были вручены медали «За безупречную службу» первой, второй, третьей и четвертой степеней. Награды получили представители ООО «Премиум Стандарт», «Подольской фабрики офсетной печати и других предприятий.

День российской полиграфии отмечают 19 апреля. Считается, что в 1563 году в этот день Иван Федоров начал работать над первой печатной книгой в стране — «Апостолом».

Ранее глава Подольского округа Григорий Артамонов поздравил муниципального депутата, который получил премию «Служение».