Сотрудники полиграфических предприятий Подольска получили награды
В Подольске вручили награды сотрудникам полиграфических предприятий
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске в рамках Дня российской полиграфии вручили награды сотрудникам полиграфических предприятий. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Так, специалистам были вручены медали «За безупречную службу» первой, второй, третьей и четвертой степеней. Награды получили представители ООО «Премиум Стандарт», «Подольской фабрики офсетной печати и других предприятий.
День российской полиграфии отмечают 19 апреля. Считается, что в 1563 году в этот день Иван Федоров начал работать над первой печатной книгой в стране — «Апостолом».
Ранее глава Подольского округа Григорий Артамонов поздравил муниципального депутата, который получил премию «Служение».