Григорий Артамонов поздравил с победой лауреата всероссийской премии «Служение»

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил депутата муниципального Совета депутатов, директора школы имени Д. И. Зернова Евгения Лукошникова с победой на всероссийской премии «Служение».

Лукошников представил на конкурс проект «Пока едины — мы непобедимы!» В результате он был признан одним из лучших в номинации «Великое наследие — для будущих поколений».

Как отметил Артамонов, вместе с воспитанниками Лукошников поддерживает участников СВО. По его инициативе на фронт были направлены тысячи писем и десятки тонн гуманитарной помощи.

«Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за неоценимый вклад в воспитание будущих защитников страны!» — заключил глава.

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