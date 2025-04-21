Григорий Артамонов поздравил с победой лауреата всероссийской премии «Служение»
Глава Подольска поздравил депутата Лукошникова с победой на премии «Служение»
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил депутата муниципального Совета депутатов, директора школы имени Д. И. Зернова Евгения Лукошникова с победой на всероссийской премии «Служение».
Лукошников представил на конкурс проект «Пока едины — мы непобедимы!» В результате он был признан одним из лучших в номинации «Великое наследие — для будущих поколений».
Как отметил Артамонов, вместе с воспитанниками Лукошников поддерживает участников СВО. По его инициативе на фронт были направлены тысячи писем и десятки тонн гуманитарной помощи.
«Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за неоценимый вклад в воспитание будущих защитников страны!» — заключил глава.
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