Сотрудники Росгвардии рассказали школьникам Подольска о своей работе

В Подольске прошло мероприятие «Один день с Росгвардией». В его рамках сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области рассказали детям об особенностях своей профессии.

В общей сложности мероприятие посетили свыше 400 человек, в том числе учащиеся школ и колледжей округа, а также юнармейцы.

Ребятам представили экипировку, вооружение и спецтехнику. К примеру, были продемонстрированы новейшие дроны, используемые в работе. Участников особенно заинтересовала демонстрация боевой экипировки сотрудника спецотряда быстрого реагирования. Ее вес достигает 70 кг.

Также были показаны видеоролики об истории ведомства и рабочих буднях росгвардейцев.

Ранее в округе прошла встреча представителей прокуратуры со школьниками, в ходе которой ребятам рассказали о работе ведомства.