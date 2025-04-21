Подольским школьникам рассказали о работе прокурора

В Подольске в школе №32 прошла встреча школьников с представителями городской прокуратуры. Мероприятие провели в рамках патриотического воспитания молодежи, передает администрация округа.

О своей работе рассказали Подольский городской прокурор, старший советник юстиции Иван Денисов и военный прокурор Подольского гарнизона полковник юстиции Виктор Билык.

Ребятам рассказали об истории образования прокуратуры, специфике работы, способах защиты прав граждан. Также школьникам рассказали, как стать прокурором и какое образование для этого необходимо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.