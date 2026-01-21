Социально ориентированные НКО Подмосковья могут принять участие в конкурсе на получение субсидий

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили о конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

МЧС России ежегодно оказывает подобным организациям государственную поддержку.

Конкурсный отбор проводится в электронном виде на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подать заявку можно со 2 по 16 февраля.

Полная информация об условиях конкурсного отбора, оформлении заявок и требованиях к участникам представлены в разделе «Субсидии и гранты от государства», а также на официальном сайте МЧС России.