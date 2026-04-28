Апрель заливает Подмосковье: осадков выпало уже вдвое больше нормы

Апрель в Москве окончательно ушел в режим погодного перебора. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, с начала месяца в столице выпало уже 77 миллиметров осадков. Это не просто много, а более двух месячных норм — около 208% от обычного апрельского показателя.

При этом еще совсем недавно, 26 апреля, речь шла только об одной месячной норме. То есть за последние дни небо буквально решило добрать все и сразу. Такая динамика хорошо показывает, насколько нестабильной и сырой выдалась в этом году вторая половина месяца для Москвы, написал Леус в своем Telegram-канале.

Во вторник, добавил синоптик, в осадкомеры московских метеорологов попало еще 8 миллиметров. Но, несмотря на это, суточный рекорд по осадкам устоял. Иными словами, до исторического максимума день не дотянул, но сам апрель уже уверенно переписал картину месяца в сторону затяжных дождей.

