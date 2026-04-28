Минобороны подтвердило проведение парада Победы 9 мая на Красной площади

Военный парад в честь Дня Победы пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Официальное подтверждение этому вечером 28 апреля дала пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что парад состоится в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, праздничные мероприятия в центре столицы пройдут в традиционном формате с участием военных расчетов и техники.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — подчеркнули в МО.

Отдельно в Кремле сообщили, что позже будет объявлено, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на торжества 9 Мая. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта информация будет раскрыта дополнительно.

