Индейка и курица вместо свинины: гастроэнтеролог рассказала, как пожарить шашлык без вреда для ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Инга Колесник в беседе с NEWS.ru развеяла миф о том, что шашлык — это сплошная угроза для желудка. Все упирается в выбор мяса и размер порций. По ее словам, легче всего организм переваривает птицу — индейку и курицу. Они почти не нагружают желудочно-кишечный тракт и не вызывают проблем. А вот свинина и особенно купаты (плотные рубленые колбаски для гриля) уже серьезнее: в больших количествах они способны омрачить отдых тяжестью и несварением.

По ее словам, проблема не только в мясе. Избыток жира, жирные майонезные маринады, подгоревшая корочка, огромные порции плюс алкоголь — вот классический коктейль для гастроэнтерологического провала. Поэтому гастроэнтеролог советует выбирать курицу, индейку, нежирную рыбу или постную говядину. Свинины и баранины лучше избегать, особенно жирных частей.

Медик добавила, что мариновать правильно тоже важно. Оптимальный вариант — на основе натурального йогурта, лимонного сока и специй, без майонеза. Жарить — без фанатизма, не до черной угольной корочки. И следить за размером порции. Простой итог: шашлык не враг, если не превращать его в испытание для ЖКТ.

