Пережиток прошлого: в магазинах перестанут выдавать бумажные чеки

Федеральная налоговая служба готовит систему, которая в перспективе позволит отказаться от бумажных чеков в рознице. Об этом глава ФНС Даниил Егоров рассказал 28 апреля в Совете Федерации. По его словам, каждая безналичная оплата будет связана с контрольно-кассовой техникой через специальный код, а сами транзакции станут полностью прослеживаемыми для налоговой, пишет « Парламентская газета ».

Идея в том, чтобы состыковать все платежи с данными онлайн-касс без дополнительной нагрузки на бизнес. В ФНС считают, что такой механизм даст почти полный контроль над розничными расчетами и поможет быстрее выявлять отклонения, включая различные схемы с подменой касс и занижением выручки. На этом фоне, по словам Егорова, бумажные чеки постепенно могут просто потерять смысл.

Предполагается, что вместо привычной бумажной ленты покупатель будет получать подтверждение покупки в электронном виде. Если сейчас на телефон уже приходит сообщение о списании денег, то в дальнейшем по такому же принципу сможет приходить и чек. То есть сама фиксация покупки останется, но форма станет цифровой.

Параллельно ФНС продолжает переводить в автоматический режим и другие процессы. Например, возврат части налоговых вычетов сейчас занимает уже не месяцы, а в среднем около 15 дней, а многие льготы и вовсе назначаются автоматически. По словам главы службы, такой подход налоговики стараются распространить и на торговлю, и на платформенную экономику.

Отдельное внимание в ФНС уделяют маркетплейсам. Налоговая уже научилась агрегировать данные о выручке продавцов с разных площадок и сопоставлять их с декларациями. Следующий шаг — управление рисками еще до начала проверок. Для этого платформам передают сигналы о возможных проблемах у продавцов, а в будущем для нарушителей могут сначала ограничивать работу, а затем и блокировать ее до исправления ситуации.

