Важно не упустить лечение: что входит в помощь при астме по ОМС

Пациенты с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких имеют право на медицинскую помощь по полису ОМС, но ключевым условием остается своевременная диагностика и правильно подобранное лечение, пишет « Парламентская газета ». Именно эти заболевания относятся к числу самых распространенных и опасных хронических патологий нижних дыхательных путей и требуют постоянного контроля, чтобы не допустить тяжелых осложнений и угрозы для жизни.

Как отмечают специалисты, лечение должно строиться на принципах доказательной медицины и соответствовать клиническим рекомендациям Минздрава. При этом важнейшую роль играет первичное звено. Терапевт или педиатр в поликлинике должен вовремя заподозрить хроническое заболевание по жалобам, анамнезу и результатам специальных опросников, а затем направить пациента к пульмонологу для дальнейшего обследования и подбора терапии.

Проверка качества специализированной помощи за 2025 год показала, что на практике нарушения все еще встречаются. В частности, врачи не всегда вовремя распознают тяжелую неконтролируемую астму, не назначают пациентам современную генно-инженерную биологическую терапию, когда она действительно показана, и при этом нередко делают ставку на избыточное количество короткодействующих ингаляторов вместо более правильной комбинированной схемы с гормональными препаратами.

