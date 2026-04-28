Не только забывчивость: какие ранние симптомы могут указывать на деменцию

Ранние проявления деменции часто остаются незамеченными, потому что поначалу их легко спутать с обычной усталостью, стрессом или возрастной рассеянностью. Однако именно на этом этапе особенно важно обратить внимание на тревожные изменения. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказала невролог и психиатр Полина Вахромеева.

По словам врача, одним из первых сигналов может стать сильная и внезапная забывчивость, которая выходит за пределы привычной невнимательности. Человек начинает забывать, куда шел, где только что оставил нужную вещь, а позже такие эпизоды становятся все чаще. Привычные предметы оказываются в неожиданных местах, а важные документы могут лежать там, где им явно не место — например, среди посуды или одежды.

Еще один возможный ранний признак — заметные перемены в настроении и поведении. Это может быть необъяснимая тревожность, апатия, раздражительность, склонность к депрессии или желание все чаще избегать общения с окружающими.

Кроме того, насторожить должна внезапная потеря интереса к любимым занятиям. Если человек, который раньше с удовольствием занимался привычными делами, резко перестает делать это без очевидной причины, такой сигнал тоже нельзя списывать только на возраст или плохое настроение.

Врач подчеркивает: чем раньше близкие замечают подобные изменения, тем выше шанс вовремя обратиться за помощью и не упустить начало болезни.

