Утечек нефти нет: Куренков заявил о стабилизации обстановки в Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что все утечки нефти в Туапсе, начавшиеся после атаки украинских беспилотников, удалось остановить, пишут « Известия ». По его словам, сейчас новых излияний нет. При этом часть нефтепродуктов успела попасть в акваторию и распространиться вдоль участка у реки Туапсе.

Для ликвидации последствий в город направляют дополнительные силы. Уже завтра в Туапсе должна прибыть сводная группа из 40 водолазов из разных регионов страны, включая специалистов «Кубаньспаса» и других подразделений. На месте уже работают спасатели из Ростовской области, Ставрополья, Адыгеи и Краснодарского края. Кроме того, в ближайшее время туда перебросят боновые заграждения на случай возможных осложнений.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после падения обломков дронов на Туапсинском НПЗ вспыхнул пожар. К тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, жителей ближайших домов начали эвакуировать, а в городе ввели режим ЧС регионального уровня. Позже стало известно, что о ситуации доложили президенту, а сам Куренков прибыл в Туапсе и осмотрел место происшествия.

