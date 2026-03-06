Спасатели Подмосковья напомнили жителям об опасности выхода на весенний лед

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям об опасности выхода на лед водоемов в весенний период. В текущих погодных условиях лед быстро тает и разрушается.

По словам замначальника ведомства Владимира Корзуна, в период температурных колебаний вероятность возникновения несчастных случаев на водоемах многократно возрастает. Весенний лед ломается без предупреждающего потрескивания. При этом шанс выбраться обратно на поверхность крайне мал, так как лед крошится при малейшей попытке на него опереться.

«Кроме того, для гибели человека в ледяной воде достаточно 10–15 минут. Спастись в такой ситуации крайне сложно, особенно если рядом никого нет», - подчеркнул Корзун.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность соблюдения правил безопасности за рулем.