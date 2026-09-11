Спасатели Подмосковья обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в трех округах Подмосковья.

Два боеприпаса были найдены в лесу возле деревень Юрлово и Ратчино в Можайске, третий — вблизи поселка Колюбакино в Рузе, четвертый — у деревни Мякишево в Наро-Фоминске во время земляных работ.

Прибывшие на место специалисты установили, что находки — это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, две ручные гранаты РГД-33 и 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Поместив боеприпасы в специальные взрывобезопасные контейнеры, специалисты перевезли их на полигоны и обезвредили.