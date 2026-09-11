«Крушит унитаз и поджигает ковры»: соседи рассказали, как Ефремов живет с Белоусовой после колонии

62-летний актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО продолжает театральную карьеру и обустраивает личную жизнь. Сейчас артист живет с 42-летней актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Их отношения, по словам источников, далеки от спокойных, сообщает Teleprogramma.org.

Роман Ефремова и Белоусовой начался задолго до рокового ДТП, произошедшего в 2020 году. Именно из съемной квартиры Белоусовой в Казарменном переулке Ефремова доставили на допрос после аварии. Позже Белоусова приезжала к нему в белгородскую колонию на длительные свидания — пара провела вместе трое суток в специальном блоке с душем и кроватью.

По словам знакомых, актриса активно добивалась внимания артиста — писала ему стихи и, как выразился один из источников, «буквально соблазнила его».

После освобождения по УДО в апреле 2025 года Ефремов развелся с пятой женой Софьей Кругликовой. Он оставил ей и детям шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью около ₽200 млн. Сам актер переехал в съемное жилье на Садовом кольце, где живет вместе с Белоусовой. Аренда двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м обходится примерно в ₽250 тысяч.

По данным источников, семейная идиллия омрачается вспышками агрессии: в порывах ярости Ефремов крушит унитаз и поджигает ковры, после чего паре приходится искать новое жилье. В собственности у актера остались лишь двухкомнатная квартира на Никитском бульваре и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице.

Несмотря на это, Ефремов продолжает театральную карьеру в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова». По данным продюсеров, он зарабатывает более ₽15 млн за проект.

Ранее кинокритик Роман Григорьев предположил, почему Михаил Ефремов отказался от съемок в кино.